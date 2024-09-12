Главу мемориала «Пантеон защитников Отечества» арестовали по делу о взятке

Басманный суд арестовал на два месяца руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, задержание проходило 10 сентября в Москве в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что в 2018–2019 годах Филиппов получил в виде взятки Volkswagen от владельца компании по установке мемориальных комплексов. Взамен было получено заключение на установку памятников. В деле фигурируют около десятка контрактов.

На суде Филиппов заявил, что иномарку он оплатил, поэтому это была не взятка. Однако ходатайство следствия удовлетворили.

Ранее стало известно об аресте главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина. Его обвинили в мошенничестве и превышении полномочий.