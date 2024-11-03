Главу МЧС Курортного района Петербурга взяли под стражу

Дзержинский районный суд арестовал начальника управления МЧС по Курортному району Санкт-Петербурга Михаила Королькова, сообщило издание 47news . Спасателя заподозрили в получении взятки в составе ОПГ.

По данным журналистов, 50-летний Корольков останется под стражей до 31 декабря.

«Корольков получил 54 тысячи рублей от индивидуального предпринимателя, владеющей пиццерией „Комары“ на Приморском шоссе. Деньги предназначались за общее покровительство, оперативное согласование различных разрешений и отказ от регулярных проверок пожарной безопасности», — уточнили авторы статьи.

Они уточнили, что деньги перечислили в виде пожертвования. Их перевели в петербургское отделение «Всероссийского пожарного общества».

В начале сентября бывший замглавы МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела. По информации СК, замминистра подделал документы для того, чтобы незаконно претендовать на трехкомнатную квартиру в Москве.