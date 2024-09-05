Экс-замглавы МЧС Барышева заподозрили в афере с квартирой за 20 миллионов рублей

СК возбудил дело о крупном мошенничестве против бывшего замглавы МЧС Барышева

Фото: РИА «Новости»

Против бывшего заместителя главы МЧС Павла Барышева возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, Барышев сделал фальшивые документы, которые подтверждают его право на получение жилья. Благодаря этому он завладел трехкомнатной квартирой в Москве стоимостью не меньше 20 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что суд арестовал похищенную недвижимость. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело против Барышева.

Ранее бывшего замминистра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве. Следователи установили, что военный вместе с сообщниками похитил 30 миллионов рублей, которые предназначались для развития парка «Патриот».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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