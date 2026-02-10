Главу Кубанского казачьего корпуса назвали заказчиком избиения сотрудника ФСБ

В Краснодаре задержали исполняющего обязанности директора Кубанского казачьего кадетского корпуса по подозрению в организации избиения сотрудника ФСБ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фигурант — внук казачьего полковника Ивана Безуглого, дважды Героя труда Кубани, в честь которого в марте 2025 года назвали корпус.

После опроса в рамках проверки данных о коррупционных преступлениях он через знакомого попытался найти исполнителя для нападения на следователя и его руководителя. За «услугу» назначили вознаграждение в 85 тысяч рублей.

Получив доказательства якобы выполненного заказа, фигуранта задержали правоохранители при передаче денег, добавил источник агентства.

Также он обратил внимание, что корпус в Динском районе еще не начал работу, а назначенный недавно руководитель не имел опыта и авторитета среди казаков.

