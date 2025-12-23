Главу Крымска Будагова обвинили в превышении полномочий

Главе Крымска Янису Будагову после задержания предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю .

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по краю фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения и местным жителем заключили договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара с видом разрешенного использования.

Тогда же в генплан поселения внесли изменения, разрешенный вид использования изменили на ИЖС. В марте 2023-го мужчина подал в администрацию заявление о предоставлении участка в собственность за плату без торгов, указав, что участок применяется для нужд сельского хозяйства.

«Глава городского поселения, зная о том, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 миллиона рублей при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей», — рассказали в СК.

Через некоторое время арендатор зарегистрировал право собственности на участок и реализовал его представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Следствие потребует заключить обвиняемого под стражу.

Ранее бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко заподозрили в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.