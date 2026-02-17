Главу комитета по госзаказу Петербурга задержали за превышение полномочий

Председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых заподозрили в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, сотрудники ведомства в 2024 году разработали и реализовали схему по предоставлению незаконных преимуществ некоторым коммерческим организациям, которые участвовали в госзаказе.

Компаниям обеспечивали победу в конкурсах на заключение контрактов.

«Следователями был установлен организатор преступной схемы — председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых. Он задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь из Санкт-Петербурга», — сообщили в СК.

Сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Вскоре задержанному изберут меру пресечения.

Накануне за превышение полномочий задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.