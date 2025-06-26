Главу Колпинского района Юлию Логвиненко задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и главу МА МО Колпино Дмитрия Кохно. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что чиновников задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу в отношении Логвиненко и Кохно возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Правоохранители установили, что полгода чиновники через посредника получили не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, которая занималась благоустройством Колпино. Это была плата за общее покровительство и дальнейшее содействие в заключении госконтрактов.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения.

В четверг, 26 июня, стало известно, что в администрацию Сургута пришли с обысками.