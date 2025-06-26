В администрацию Сургута пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации Сургута. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мэрии.

«Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», — заявили там.

Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию. Что именно стало причиной прихода силовиков, не сообщается.

Ранее обыски прошли в мэрии Красноярска, где 9 июня задержали главу города Владислава Логинова. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки более чем в 180 миллионов рублей, причем, по версии следствия, не всю сумму ему передали деньгами. Следователи изъяли документы по муниципальным контрактам и другие материалы.