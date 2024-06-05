Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили по двум статьям
СК обвинил главу «Империи сильнейших ведьм» Суликову по двум статьям
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Суликова, известная как Алена Полынь, стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям. Жительнице Ивантеевки предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.
«Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — уточнили в ведомстве.
В СК добавили, что с января 2020-го по декабрь 2023 года обвиняемая продавала и распространяла экстремистскую литературу. В ней содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.
«Кроме этого, посредством сети Интернет на одном из каналов она опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих», — подчеркнули следователи.
По месту жительства женщины и ее родственников провели четыре обыска, в ходе которых изъяли литературу, компьютерную технику и другие значимые для следствия предметы. Специалисты уже назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей.
По данным источника 360.ru, так называемый храм руководительницы организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой находится в деревне Зайцево в Зарайске. В поселении Сосенское работал офис Алены Полынь.