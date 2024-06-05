Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили по двум статьям

СК обвинил главу «Империи сильнейших ведьм» Суликову по двум статьям

Фото: РИА «Новости»

Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Суликова, известная как Алена Полынь, стала фигуранткой уголовного дела по двум статьям. Жительнице Ивантеевки предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

«Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что с января 2020-го по декабрь 2023 года обвиняемая продавала и распространяла экстремистскую литературу. В ней содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

«Кроме этого, посредством сети Интернет на одном из каналов она опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих», — подчеркнули следователи.

По месту жительства женщины и ее родственников провели четыре обыска, в ходе которых изъяли литературу, компьютерную технику и другие значимые для следствия предметы. Специалисты уже назначили лингвистическую и компьютерно-техническую экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей.

По данным источника 360.ru, так называемый храм руководительницы организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой находится в деревне Зайцево в Зарайске. В поселении Сосенское работал офис Алены Полынь.

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