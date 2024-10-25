Экс-замминистра энергетики Яновского арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, которого заподозрили в крупном мошенничестве, отправили под арест. Меру пресечения ему избрал Никулинский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечала, что правоохранительные органы задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики страны, а также двух заместителей директора одного из бюджетных учреждений.

Факты противоправной деятельности выявили благодаря усилиям специалистов Росфинмониторинга и департамента экономической безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса Минэнерго России.

Уголовное дело возбудили в июне 2024 года после обнаружения мошеннических схем, связанных с ликвидацией убыточных угольных шахт.

В ходе расследования выяснилось, что схему использовали с 2014 по 2023 годы с участием должностных лиц министерства. Следователи продолжают проводить обыски по местам жительства и работы задержанных.