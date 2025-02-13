Главу генподрядчика Минобороны арестовали за хищения при строительстве в Дагестане

Суд отправил в СИЗО главу ГВСУ № 4 ВСК Минобороны Абаева по делу о мошенничестве

Арестованного Хамовническим судом Москвы руководителя Главного военно-строительного управления № 4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева обвинили в хищении 400 миллионов рублей при строительстве объектов в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

В ведомстве уточнили, что хищения обвиняемый проводил через завышение цен на сырье и материалы в рамках выполнения работ по государственному военному контракту с 2020 по 2021 год.

Заключенный в ГВСУ№ 4 контракт предусматривал расходы на сумму более 800 миллионов рублей. Абаев вместе со своими подчиненными похитил половину этой суммы, причинив ущерб государству в особо крупном размере.

Судя по информации с сайта Хамовнического суда, заседание по делу Абаева прошло 7 февраля. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В минувший понедельник ростовское управление ФСБ сообщило задержании бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны за махинации с контрактами по изготовлению подшипников в рамках гособоронзаказа. По данным ведомства, задержанный завышал стоимость контрактов, забирая разницу себе.