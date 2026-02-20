Главу департамента недропользования по ДФО и его зама задержали во Владивостоке

Полиция задержала во Владивостоке главу департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о получении взяток в крупном размере. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах Приморского края.

«Задержаны, в ИВС уже. Суммы взяток крупные», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, взятки руководителю департамента и его заму давали за выдачу лицензий на разведку. Он также отметил, что эпизодов получения взяток несколько.

