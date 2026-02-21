Главу департамента недропользования по ДФО арестовали за взятку

В Приморье начальника департамента недропользования по ДФО отправили под стражу по делу о взятке. Об этом сообщила региональная прокуратура .

С 2021 по 2025 годы обвиняемый предоставлял коммерческой организации служебные сведения, организовывал выдачу лицензии на пользование недрами в Магаданской области на заведомо выгодных для организации условиях.

Фигурант получил в качестве взятки автомобиль Lexus LX600 стоимостью более 17,5 миллиона рублей.

«С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в прокуратуре.

О задержании главы департамента недропользования по ДФО стало известно накануне. Вместе с ним попался его заместитель.