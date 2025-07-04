Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья выслали из страны

Председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства и обязали покинуть страну. Об этом сообщило азербайджанское информагентство Oxu.az .

Ибрагимова, указали журналисты, обвинили в действиях, угрожающих национальной безопасности России. Сам он подтвердил информацию, но пообещал дать все комментарии только после того, как вернется в Азербайджан.

Накануне в Москве задержали вора в законе Вагифа Сулейманова, известного в криминальном мире как Вагиф Бакинский, за нарушение правил пребывания в России. Через три месяца его должны депортировать из страны.

Кроме того, Ленинский районный суд Оренбурга арестовал Заура Шипилова, также известного как Заур Нахичеванский.