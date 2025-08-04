Главу азербайджанской диаспоры на Урале заочно арестовали

Шыхлински некоторое время оставался на территории азербайджанского посольства в Москве, куда у силовиков не было доступа. После дипломатических переговоров он сдался органам и отправился в Екатеринбург. Там Шыхлински участвовал в следственных действиях и был заключен в СИЗО.

Главу уральской диаспоры подозревают в организации покушения на убийство Фехруза Ширинова и нападении на представителя власти.

Адвокат Шахина Шыхлински заявил E1.RU, что его клиент не признает вину и будет обжаловать арест.

В 2010 году на Фехруза Ширинова совершили нападение. Это произошло через несколько лет после гибели Юнуса Пашаева. Ширинову удалось избежать смерти: пистолет нападавшего дал осечку.

По версии следствия, исполнителем был другой азербайджанец — Элман Сулейманов. Он скончался естественной смертью, но перед кончиной успел назвать имя заказчика.

В середине июля стало известно, что Шыхлински объявили в розыск. Он не отвечал на звонки и не выходил на связь с правоохранителями. По некоторым данным, глава диаспоры мог скрываться в отеле при посольстве Азербайджана в Москве.