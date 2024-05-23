Главного кадровика Минобороны Кузнецова оставили в СИЗО

Суд оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить», — сообщил судья.

Сам Кузнецов принимал участие в заседании в формате видеоконференцсвязи. Он сообщил о плохом самочувствии и рассказал о проблемах с щитовидкой: сложности со здоровьем, по его словам, возникли из-за работ по ликвидации ЧС в Чернобыле.

Сторона защиты попросила перевести Кузнецова под домашний арест. Гособвинение не нашло оснований для этого. На заседании также сообщили, что все счета генерала арестовали, наличные средства изъяли.

Адвокат уточнил, что следствие не имеет конкретных доказательств по делу, так как допросили только одного человека. Речь идет о кубанском предпринимателе Льве Мартиросяне.