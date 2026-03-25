Главного государственного инспектора таможни Уфы заподозрили во взятке

Следственный комитет по Башкирии завел уголовное дело о получении взятки в крупном размере против главного государственного таможенного инспектора в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, руководитель ведомства получала деньги от частной компании за пропуск импортных товаров через таможню без проверки по ускоренной процедуре. При этом сами получатели грузов на месте не присутствовали.

Всего подозреваемая получила 266 тысяч рублей период с октября по декабрь 2025 года.

Инспектора задержали по месту жительства, где провели обыски. СК решает вопрос об избрании меры пресечения, а также правовой оценке действий посредника и взяткодателя.

Ранее бывшего зампреда правительства Бурятии обвинили в соучастии в хищении на 98 миллионов рублей.