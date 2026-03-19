Бывшего зампреда правительства Бурятии обвинили в соучастии в хищении на 98 млн

Бывшего зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова обвинили в хищении более 98 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

По версии следствия, чиновник присвоил себе деньги, выделенные на возведение третьего моста через реку Уда. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору.

Сторона обвинения считает, что Луковников с июля 2018 года по декабрь 2019-го вступил в сговор с главой подрядной организации и вписал в акты несоответствующие условиям контракта сведения о якобы выполненных работах по строительству моста. Экс-чиновника отправили под стражу.

Ранее за коррупционные преступления к тюремному сроку приговорили бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы за получение взяток на сумму 21 миллион рублей.