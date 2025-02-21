Главе СК доложат о расследовании убийства участника СВО в Армавире

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве бойца СВО в Армавире

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании убийства участника спецоперации в городе Армавир. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, местный житель пырнул ножом военного, демобилизованного в связи с тяжелым ранением. После этого злоумышленник скрылся с места преступления с помощью знакомых. От полученных ранений участник СВО умер.

«В социальных сетях в настоящее время высказываются предположения, что не все виновные установлены, а привлекаемые к ответственности лица могут получить лишь условное наказание», — отметили в СК.

Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах преступления.

Ранее правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве участника спецоперации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео задержания.