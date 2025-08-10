Главарь этнической банды Махмудов устроил в Коми пожар с 25 погибшими

В обновленном списке МВД России — 11 человек, которых разыскивают за особо тяжкие преступления. Среди них — серийные убийцы, киллеры и участники украинских националистических группировок. За любую информацию, которая поможет их задержать, МВД обещает вознаграждение в миллион рублей.

В центре внимания — Фахрудин Махмудов, лидер этнической группировки из города Ухта. Его подозревают в причастности к одному из самых жестоких преступлений в новейшей истории страны, в результате которого погибли 25 человек. Об этом сообщила Lenta.ru.

Махмудов родился в 1965 году в дагестанском селе Зизик. Переехал в Коми, где уже жил его брат Магомед. Там он поступил в индустриальный институт. Вскоре собрал под своим началом родственников и земляков, создав влиятельную преступную группировку.

Группа начала с вымогательства, постепенно захватывая ключевые объекты бизнеса в Ухте. К началу 2000-х Махмудов контролировал рестораны, магазины и предприятия, а потом попытался завладеть популярным торговым центром «Пассаж». Отказ владельца продать бизнес привел к конфликту, который, по данным следствия, закончился поджогом и человеческими жертвами.

Двое сообщников Махмудова стали исполнителями преступления. После признательных показаний их приговорили к пожизненному заключению. Главаря и его брата Асрета присяжные сначала оправдали, но затем они исчезли и были объявлены в международный розыск.

В 2021 году их осудили заочно на небольшие сроки. Однако прокуратура настояла на пересмотре дела. В 2023 году братьев приговорили к пожизненному заключению заочно. МВД предложило награду в миллион рублей за информацию о местонахождении Фахрудина Махмудова.

Пожар в ухтинском торговом центре «Пассаж» вспыхнул 11 июля 2005 года. В огне погибли 25 человек, еще 11 получили травмы. Следствие выяснило, что пожарные выходы были заблокированы, а окна закрыты металлическими решетками.