Глава колледжа в Приморье незаконно выдавал дипломы мигрантам, чтобы оставить их в России

СК: главу колледжа в Приморье обвинили в фиктивной выдаче дипломов мигрантам

В СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении руководителя Регионального технического колледжа и двух его сотрудников из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следователей, фигуранты с сентября 2021 года по ноябрь 2023-го помогали в зачислении мигрантов в колледж. Студенты получали дипломы якобы пройдя обучение. Документ об образовании давал иностранцам возможность закрепиться в стране.

«При этом никакого участия в образовательном процессе и сдаче квалификационных работ со стороны последних не было», — заявили в пресс-службе Следкома.

В итоге фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Ранее Тверской суд в Москве отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, которого обвинили в организации миграции нигерийцев в Россию. Он пробудет в изоляторе до 8 ноября 2024 года.