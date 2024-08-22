Доцента РУДН арестовали по делу о незаконной миграции

Московский Тверской суд отправил в Следственный изолятор преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, его обвинили в незаконной организации миграции нигерийцев в РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Раймонд пробудет в СИЗО два месяца — до 8 ноября 2024 года. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как выяснили следователи, преподаватель и его соучастники искали иностранцев и россиян, которые были готовы заключить фиктивный брак. Благодаря этому мигранты оформляли разрешение на временное проживание и вид на жительство. В суде отметили, что подобные услуги по большей части оказывали нигерийцам.

Ранее в Москве перекрыли канал незаконной миграции, который работал в период с июня 2021 года по июнь 2024-го. В рамках уголовного дела задержали пять фигурантов, включая участкового уполномоченного одного из отделов полиции в Москве.