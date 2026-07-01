Генпрокуратура запретила деятельность американской коалиции в поддержку Украины

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации American Coalition for Ukraine* на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организацию создали в США в 2022 году, а ее штаб-квартира находилась в Вашингтоне. Коалиция объединила более 50 американо-украинских структур и заявила своей миссией поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ведомстве подчеркнули, что American Coalition for Ukraine* координировала работу некоммерческих организаций с русофобской направленностью, которые лоббировали интересы Украины в США.

Также компания выступала главным организатором саммита Ukraine Action Summit. Его участники призывали усилить санкции против России, обвиняли страну в похищении украинских детей и распространяли недостоверные сведения о ходе и целях СВО.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании WhiteBit* за финансирование Киева и ВСУ.

*Организации внесены в перечень нежелательных в России.