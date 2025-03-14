Генпрокуратура обнаружила хищение более 100 млн рублей в институте Рособрнадзора

После проверок Генпрокуратуры завели уголовное дело о хищении более чем 100 миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору Федеральном институте оценки качества образования. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Правоохранители установили, что в 2021–2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты на сумму больше 140 миллионов рублей на изучение качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций.

Однако должностные лица института заключили фиктивные договоры на эти работы с подконтрольными им организациями. Уголовное дело возбудили за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что главу генерального подрядчика Минобороны арестовали за хищение 400 миллионов при строительстве в Дагестане. По версии следствия, обвиняемый завышал цены на сырье и материалы.