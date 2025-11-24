Генералу Росгвардии отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей

ТАСС: генералу Варенцову отменили арест по делу об ущербе в 350 млн рублей

Суд изменил меру пресечения для бывшего главы департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии, генерал-майора Михаила Варенцова. Вместо домашнего ареста ему запретили определенные действия из-за состояния здоровья. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Суд изменил меру пресечения Варенцову с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения», — сказал собеседник агентства.

Второй подсудимый, бывший начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов, остается под домашним арестом. Меру пресечения для обоих продлили до 31 января.

В 2019-2020 годах Росгвардия подписала три крупных контракта с Научно-исследовательским институтом «Восход». Компания должна была разработать специальное ПО для обработки данных. Контроль за выполнением контрактов возложили на Варенцова и Чепкасова.

В 2021-2023 годах преступники, злоупотребляя служебным положением, приняли и оплатили программное обеспечение, не соответствующее условиям госконтрактов. В итоге контракты не были выполнены, и государство понесло ущерб свыше 350 миллионов рублей.

Оба фигуранта дела обвиняются в превышении должностных полномочий с крупным ущербом. Для исполнения приговора по взысканию штрафа, гражданского иска и имущества суд наложил арест на их собственность по ходатайству следователя.

