Гендиректору скандального рехаба в Подмосковье предъявили обвинение

Гендиректора рехаба в Ленинском округе обвинили в незаконном лишении свободы

Генеральному директору и трем сотрудникам скандального реабилитационного центра в Ленинском городском округе предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

По версии правоохранителей, обвиняемые совершили преступление группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

На допросе глава учреждения не признал вину, но сотрудники рехаба дали на него изобличающие показания. Сбор доказательств продолжается.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что постояльцы частного реабилитационного центра «СеРЦА», принадлежащего сети блогера Максима Антонова, переживали жуткие пытки.

Сотрудники применяли болевые приемы, обливали пациентов ледяной водой и заматывали скотчем.