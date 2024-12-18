Гендиректора «Ваккора» обвинили в хищении более 88 млн рублей при исполнении госзаказа

Генерального директора ООО «Ваккор» Александра Божка заподозрили в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в 2022 году он заключил многомиллионный контракт на строительство объектов для силовых ведомств на Сахалине. После этого Божок потратил более 88 миллионов рублей, которые выделили на выполнение госзаказа, чтобы погасить кредиты компании. При этом обязательства по строительству ООО «Ваккор» не выполнило.

Против Божка возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Ему грозит до восьми лет колонии.

«Божку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — уточнили в пресс-службе.

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