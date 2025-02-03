Гендиректора гостиничного комплекса убили в кабинете в Петропаловске-Камчатском

Гендиректора гостиничного комплекса в Петропаловске-Камчатском убили в собственном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса краевой столицы», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, 3 февраля 45-летний гендиректор был в своем кабинете вместе с 67-летним соучредителем гостиничного комплекса. Последний выстрелил в голову начальника из охотничьего ружья, а потом обратился в полицию. Убийство произошло на почве конфликта.

Подозреваемого задержали, обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее в Омской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья. Происшествие случилось в селе Новопрокровка. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.