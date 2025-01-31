Житель Омской области предстанет перед судом за убийство соседа

В Омской области будут судить мужчину, который застрелил своего соседа из охотничьего ружья. Об этом рассказал сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Случай произошел 28 января в селе Новопрокровка. По информации правоохранителей, 58-летний местный житель пришел с охотничьим ружьем к 40-летнему соседу и выстрелил ему в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Теперь преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Его временно поместили в СИЗО.