Гендиректора «Автодора» арестовали в Москве по делу о растрате

Суд отправил директора СК «Автодор» Шайдуллина на два месяца в СИЗО

Генерального директора строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина заключили под стражу. Его обвинили в особо крупной растрате, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде ареста. Шайдуллину предъявили обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Обвиняемый будет находится в СИЗО один месяц и 19 суток. Судья также отклонил просьбу защиты о применении к нему иной, не связанной с лишением свободы, меры пресечения.

Шайдуллин возглавил компанию «Автодор» в 2022 году.

