Фургал подал иск о защите чести и достоинства против «Соловьев Live»

Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал подал иск о защите чести и достоинства к ОО «Телекомпания „Штрихкод“» (телеканал «Соловьев Live») и журналисту Иннокентию Шеремету. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По словам экс-главы российского региона, в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» ведущий распространил недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения. Шеремет заявлял о причастности Фургала к преступному сообществу «Общак» и обвинял в многочисленных убийствах в 90-е годы.

«Фургал считает, что высказывания Шеремета являются оскорбительными и ложными, а потому просит суд признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности», — сообщили в пресс службе.

Также экс-губернатор призывает обязать «Соловьев Live» опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации убийств двух бизнесменов — Олега Булатова и Евгения Зори — в 2004 и 2005 годах.