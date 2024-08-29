ФСИН опровергла заявление жены Стрелкова о его постановке на особый учет

ФСИН: Стрелкова не ставили на профилактический учет как склонного к побегу

Фото: РИА «Новости»

Администрация колонии не ставила бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на профилактический учет. Информацию из интернета опровергла пресс-служба УФСИН по Кировской области.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — заявили представители ведомства.

Осужденный продолжил отбывать наказание в соответствии с законодательством.

Ранее суд приговорил Стрелкова к четырем годам тюрьмы за призывы к экстремизму. Экс-министр не признал вину. Для отбывания наказания его этапировали в исправительную колонию № 5 в Кирово-Чепецке. Его жена Мирослава Регинская пожаловалась, что администрация поставила мужчину на учет, чтобы помешать выйти по УДО.

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