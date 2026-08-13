В Крыму задержали агента СБУ, следившего за военным из Севастополя

Правоохранители задержали в Крыму агента СБУ, которому украинские кураторы поручили следить за военным из Севастополя и готовить теракты на железной дороге. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан агент украинских спецслужб, передававший данные о военных объектах на полуострове», — заявили в ведомстве.

Задержанным оказался 55-летний житель Бахчисарайского района. Он связался с СБУ через WhatsApp*. Передавал куратору данные о расположении воинских частей, техники и средств ПВО. Также ему поручали готовить теракты на железной дороге и следить за машиной военного в Севастополе. Выполнить задания агент не успел, его задержали.

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