ФСБ задержала мужчину за попытку совершения теракта в Челябинской области

Оперативники управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области пресекли попытку местного жителя поджечь здание государственного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что мужчина действовал из мести и нетерпимости к органам власти.

С целью создания опасности гибели человека, устрашения населения и дестабилизации деятельности госучреждения он поджог здание и скрылся с места преступления.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

В настоящее время ФСБ проводит следственные действия по закреплению полученных доказательств.

Ранее ФСБ задержала жителя Балаклавского района Севастополя, изготовившего и заложившего мощную бомбу весом 1,2 килограмма. Следствие выяснило, что крымчанин сам связался со Службой безопасности Украины и предложил свою помощь.