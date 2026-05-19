ФСБ задержала иностранцев, подорвавших БПЛА в Воронежской области

Силовики задержали двух завербованных СБУ выходцев из ближнего зарубежья, которые подорвали БПЛА на территории воинской части в Воронежской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанными оказались иностранные граждане 1982 и 1988 годов рождения, планировавшие устроить диверсию на объекте Минобороны по заданию украинских спецслужб.

Правоохранители установили, что представитель СБУ завербовал их через мессенджер. Следуя его указаниям, злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов.

После этого преступники подорвали один из БПЛА на территории воинской части.

Ранее стало известно, что ФСБ в марте задержала 37 поджигавших объекты по заданию Украины россиян. Против задержанных завели уголовные дела.