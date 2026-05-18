ФСБ в марте задержала 37 поджигавших объекты по заданию Украины россиян

В марте силовики задержали 37 россиян, которые по заданию украинских спецслужб поджигали объекты связи, транспорта, топливно-энергетического комплекса, а также государственное и частное имущество. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ .

«Под видом сотрудников российских правоохранительных органов с использованием абонентских номеров российских операторов связи с ними связывались злоумышленники и сообщали о том, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак», — рассказали в ведомстве.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям о терроризме, диверсии и умышленном уничтожении имущества. Значительная часть из них знакомилась в интернете с девушками и по их просьбам отправляла координаты школ, торговых центров и свои домашние адреса. Под угрозой уголовной ответственности их склоняли к поджогам.

По данным ФСБ, основным ресурсом украинских кол-центров остаются сим-боксы. Только в первом квартале 2026 года обнаружили более 50 таких устройств и свыше восьми тысяч сим-карт.

Накануне в Нижнем Новгороде 50-летний россиянин получил 21 год тюрьмы и 700 тысяч рублей штрафа за организацию схронов с украинскими БПЛА.