ФСБ задержала хабаровчанина за поджог станции сотовой связи по заданию Украины

В Хабаровском крае задержали россиянина, который по заданию украинской разведки поджег базовую станцию сотовой связи. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, сообщил ТАСС .

По данным ведомства, мужчина 1989 года рождения через интернет вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получил инструкцию. Он поджег вышку, в зону покрытия которой входили воинские части и объекты государственного значения в регионе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и диверсии. Мужчину арестовали решением суда. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян для диверсий, но все пособники будут привлечены к ответственности.

Накануне в Костромской области задержали двух россиян, шпионивших в пользу Украины.