ФСБ задержала хабаровчанина за поджог станции сотовой связи по заданию Украины
В Хабаровском крае задержали россиянина, который по заданию украинской разведки поджег базовую станцию сотовой связи. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, сообщил ТАСС.
По данным ведомства, мужчина 1989 года рождения через интернет вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получил инструкцию. Он поджег вышку, в зону покрытия которой входили воинские части и объекты государственного значения в регионе.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и диверсии. Мужчину арестовали решением суда. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян для диверсий, но все пособники будут привлечены к ответственности.
Накануне в Костромской области задержали двух россиян, шпионивших в пользу Украины.