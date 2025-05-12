Краснодарцу вынесут приговор за посредничество во взяточничестве в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) будут судить жителя Краснодарского края за посредничество в передаче взяток сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

По версии следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он передавал взятки от двух жителей Нового Уренгоя на общую сумму 125 тысяч рублей. За эти деньги он помогал получить водительские права категории «В».

Прокуратура ЯНАО сообщила о завершении расследования дела о посредничестве во взяточничестве по части 2 статьи 291.1 УК РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.