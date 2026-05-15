ФСБ задержала агента СБУ около тайника со взрывчаткой в Нижегородской области

Нижегородский областной суд приговорил россиянина к 21 году колонии строгого режима за госизмену и незаконный оборот взрывчатых веществ. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«Установлено, что уроженец города Киева в 2024 году, проживая на территории Украины, был завербован представителем Службы безопасности Украины (СБУ) в целях осуществления за денежные вознаграждения на территории Нижегородской области террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Под надзором куратора фигурант освоил конспиративные способы связи в мессенджере, научился работать со взрывчаткой, а также его проинструктировали о методах выполнения заданий, выдали деньги для диверсий.

«При выполнения задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. При нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи», — добавили в ЦОС ФСБ.

Уголовные дела на агента СБУ возбудили и расследовали сотрудники Следственного отдела УФСБ России по Нижегородской области. Суд назначил ему 21 год лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей.

