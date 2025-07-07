ФСБ выявила в Новосибирской области попытку массово склонить людей к госизмене

ФСБ выявила распространение в соцсетях информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, в рамках которого людей склоняли к госизмене. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило РИА «Новости» .

В ФСБ отметили, что злоумышленники под видом патриотического проекта просили пользователей из Новосибирской области присылать фотографии объектов стратегической инфраструктуры региона.

Преступники пообещали вознаграждение тем, кто передаст организаторам снимки мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий.

«Фактической целью организаторов указанного „проекта“ является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

Ведомство напомнило о недопустимости съемки объектов инфраструктуры и передачи этих материалов неизвестным. За отправку данных иностранной стороне и оказание помощи в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, гражданам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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