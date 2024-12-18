ФСБ восстановила хронологию теракта, при котором погиб генерал Кириллов

ФСБ задержала мигранта из Узбекистана по подозрению в убийстве Кириллова

На допросе задержанный рассказал, что прибыл в столицу России по заданию украинских спецслужб, купил электросамокат и через некоторое время установил его у подъезда, в котором жил генерал.

«Почему я сделал это? Для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — заявил он.

Подозреваемый родился в 1995 году в Узбекистане. Задержали его в подмосковной деревне Черное недалеко от Балашихи.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у нее нет сомнений, кто заказал убийство Кириллова. Она выразила уверенность, что следствие установит все детали этого преступления.