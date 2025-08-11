ФСБ сорвала теракт на участке Транссиба в Амурской области

Оперативники УФСБ по Амурской области раскрыли и пресекли диверсию на железнодорожном участке Транссибирской магистрали. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

Силовики задержали местного жителя, который планировал поджечь релейный шкаф.

В ходе оперативно-розыскной деятельности ФСБ установила, что мужчина в мессенджере связался с представителем украинской террористической организации и согласился поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне за 25 тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье о подготовке диверсии, подозреваемому грозит срок до 20 лет лишения свободы. Фигуранта отправили под арест, расследование продолжается.

Ранее в двух подростков Тульской области задержали по подозрению в диверсии на железнодорожной станции Алексин по указанию украинских кураторов.