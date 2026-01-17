ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами душевнобольных под Ленинградом

ФСБ раскрыла данные об убийстве нацистами более 800 душевнобольных в 1941 году

Федеральная служба безопасности рассекретила документы об убийстве более 800 душевнобольных нацистами 20 ноября 1941 года под Ленинградом. Об этом сообщил ТАСС .

Трагедия произошла с пациентами больницы имени Кащенко в Гатчинском районе.

В документах указано, что по указанию немецкого командования семь сотрудников больницы и пособник из числа местных жителей согласились участвовать в отравлении смертельными инъекциями душевнобольных. За один день тогда умертвили около 850 человек.

В августе 1941 года фашистская армия захватила усадьбу Сиворицы, где находится больница имени Кащенко. За период нахождения на территории они создавали для пациентов антисанитарные условия и морили их голодом.

Ранее ФСБ рассекретила секретные архивные документы о зверствах японской армии во Вторую мировую войну.