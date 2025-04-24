ФСБ пресекла работу кол-центра мошенников в Перми

ФСБ выявила в Прикамье задействованный в международном мошенничестве кол-центр

В Пермском крае полиция и сотрудники ФСБ пресекли деятельность кол-центра, работников которого вовлекли в международную мошенническую схему. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

В ведомстве отметили, что участники схемы убеждали россиян переводить деньги на подконтрольные банковские счета организаторам криминальной группировки. Похищенные деньги иностранцы получали в криптовалюте.

Обстоятельства произошедших преступлений устанавливаются. Других подробностей в ФСБ не привели.

Ранее в Москве задержали девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Аферисты обманывали жителей столицы, а часть вырученных средств тратили на поддержку ВСУ. Некоторые участники банды проживали за границей.