ФСБ пресекла работу кол-центра мошенников в Перми

В Пермском крае полиция и сотрудники ФСБ пресекли деятельность кол-центра, работников которого вовлекли в международную мошенническую схему. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.
В ведомстве отметили, что участники схемы убеждали россиян переводить деньги на подконтрольные банковские счета организаторам криминальной группировки. Похищенные деньги иностранцы получали в криптовалюте.
Обстоятельства произошедших преступлений устанавливаются. Других подробностей в ФСБ не привели.
Ранее в Москве задержали девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Аферисты обманывали жителей столицы, а часть вырученных средств тратили на поддержку ВСУ. Некоторые участники банды проживали за границей.
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