Орудовавших в Москве и спонсировавших ВСУ телефонных мошенников задержали | 360°

Криминал 13 мая 2024, 09:39 Орудовавших в Москве и спонсировавших ВСУ телефонных мошенников задержали МВД: жителей 9 регионов РФ задержали за мошенничество и финансирование ВСУ

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Полиция задержала девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Они обманывали жителей Москвы, а часть вырученных средств тратили на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Телефонные мошенники, по ее словам, разыгрывали похищение. Они втирались в доверие к потерпевшим, используя открытые сведения об их родственниках, убеждали взять кредиты, перевести эти деньги на указанные счета, а потом уехать в другой регион и не выходить на связь с семьей. Волк уточнила, что, пока обманутый прятался, у членов его семьи тоже вымогали деньги — за то, чтобы якобы похищенному сохранили жизнь.

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«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве», — сообщила она.

Уголовное дело возбудили по семи эпизодам мошенничества на сумму более 50 миллионов рублей. Полиция выяснила, что часть полученных преступным путем денег тратили на спонсирование ВСУ. Волк сообщила, что некоторые участники банды находились за границей и их объявят в международный розыск.