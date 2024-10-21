ФСБ пресекла незаконную добычу золота на уральских месторождениях

Сотрудники ФСБ задержали организованную преступную группу, незаконно добывавшую золотые самородки на Урале. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

У задержанных изъяли свыше 41 килограмма самородков и самодельных слитков на общую сумму более 300 миллионов рублей. Добывали золото в основном в Челябинской области, а сбывали — в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

В сентябре в Москве задержали «Газель», на которой два местных жителя перевозили кустарно изготовленные слитки с золотом на общую сумму 18 миллионов рублей. Теперь их будут судить.

В прошлом году в Амурской области у мужчины нашли 10 золотых слитков, которые он якобы подобрал на обочине.