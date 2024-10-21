ФСБ пресекла незаконную добычу золота на уральских месторождениях

ФСБ задержала организованную группу, незаконно добывавшую золото на Урале

Сотрудники ФСБ задержали организованную преступную группу, незаконно добывавшую золотые самородки на Урале. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

У задержанных изъяли свыше 41 килограмма самородков и самодельных слитков на общую сумму более 300 миллионов рублей. Добывали золото в основном в Челябинской области, а сбывали — в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

В сентябре в Москве задержали «Газель», на которой два местных жителя перевозили кустарно изготовленные слитки с золотом на общую сумму 18 миллионов рублей. Теперь их будут судить.

В прошлом году в Амурской области у мужчины нашли 10 золотых слитков, которые он якобы подобрал на обочине.

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