ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в Челябинской области

Контрабандиста с оборудованием для бронетехники задержали в Челябинской области

Сотрудники ФСБ России пресекли канал незаконного вывоза продукции военного назначения в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативных мероприятий силовики установили, что россиянин в интересах иностранного государства пытался перевезти военное оборудование для бронетехники в одну из стран Центральной Азии.

В ведомстве отметили, что контрабандист пытался осуществить свой замысел с использованием транспортной компании. При задержании у подозреваемого не оказалось разрешительных документов на оборудование.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду продукции военного назначения». Ему предъявили обвинение, расследование продолжается.

Ранее суд признал жителя Челябинска виновным в контрабанде военного оборудования. Мужчину приговорили к пяти годам шести месяцам колонии общего режима.