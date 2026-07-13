ФСБ пресекла атаку дронов на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Сотрудники ФСБ пресекли готовящиеся украинскими спецслужбами масштабные атаки с применением БПЛА по военным аэродромам Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях, исполнителей и пособников задержали. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах», — заявили в ведомстве.

FPV-дроны противника доставляли в машинах с двойным дном к аэродромам Украинка и Шагол, а собирали в арендованных гаражах. В ФСБ отметили, что российские спецслужбы фиксировали каждое противоправное действие. Следствие уже дало правовую оценку произошедшему.