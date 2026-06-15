ФСБ пресекла аферу с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

Сотрудники ФСБ выявили аферу по скупке акций российских компаний на семь миллиардов рублей с нарушением контрсанкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей», — заявили в ведомстве.

В ЦОС отметили, что задержанные, вопреки антисанкционному законодательству, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, оформили права на ценные бумаги публичных отечественных компаний, которые обращались до введения запрета на иностранных фондовых рынках.

В рамках аферы подозреваемые сговорились с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью подложных документов обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских фирм, причинив им ущерб в особо крупном размере.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В квартирах и офисах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Силовики нашли документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, более 100 миллионов рублей и цифровые носители с криптокошельками.

Трем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, двоих отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ раскрыла схему пособников украинских мошенников в двух российских регионах. В Ярославской и Свердловской областях задержали шестерых человек.