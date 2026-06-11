ФСБ предотвратила теракт в отношении военнослужащего и задержала агента СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали иностранца, который планировал по заданию Службы безопасности Украины убить сотрудника Минобороны России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Как отметили в ФСБ, иностранного гражданина 1990 года рождения задержали в Московском регионе. Террорист по указанию куратора взял в тайнике пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов и осмотрел места жительства и работы предполагаемой жертвы.

Иностранец сообщил, что скрывался на территории Евросоюза от уголовного преследования в своей стране. Кураторы из СБУ пообещали ему посодействовать в получении статуса беженца в ЕС и в феврале забросили в Россию.

Ранее в Балашихе взорвался автомобиль BMW. Водитель скончался, идет расследование.